Maltempo Milano, emergenza neve: attivata procedura

Maltempo a Milano, il Comune ha attivato la procedura per l’emergenza neve, in vista dell’ondata di maltempo in arrivo da mercoledì prossimo, 8 dicembre. Le nevicate sono previste a partire dalla mattina alle 8 fino alle 21, con accumuli tra i 2 e i 10 centimetri. Domani, dopo la riunione di oggi, sarà nuovamente convocata l’unità di crisi locale e a seguire sarà attivato il Centro operativo comunale alla Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione. All’unità di crisi prendono parte la Protezione civile del Comune di Milano e le direzioni Transizione ambientale e sicurezza e polizia locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti nella gestione neve per i punti sensibili, oltre a tutti gli enti coinvolti, come Amsa, Atm e Mm, per coordinare gli interventi.

Amsa ha predisposto l’attivazione dei mezzi spargisale e degli spalatori per la giornata dell’8 dicembre, anche prima dell’arrivo della neve. Prevista la salatura dei punti critici e dei passaggi pubblici dei marciapiedi e delle aree di accesso ai mezzi di trasporto, alle scuole, ai servizi sanitari e sociali, per evitare gli accumuli di neve e il successivo formarsi del ghiaccio. Il Comune invita gli amministratori condominiali, i proprietari di casa e i negozianti a spargere sale sui marciapiedi e a mantenerli puliti.