Maltempo nel Lazio: grandine su Roma e neve oltre i 1000 metri

Il Lazio è stato investito da una forte ondata di maltempo causata da un’irruzione di aria artica. Roma e i Castelli Romani sono stati interessati da grandinate che hanno imbiancato le strade, provocando rallentamenti al traffico. Nei rilievi oltre i 1000 metri, abbondanti nevicate hanno creato accumuli significativi, soprattutto sopra i 1200 metri di altitudine. Le temperature in tutta la regione sono crollate, raggiungendo +9°C nella Capitale. Piogge abbondanti stanno interessando anche altre aree del Lazio.

Maltempo, grandine a Roma e ai Castelli Romani

Roma è stata colpita da una grandinata intensa che ha ricoperto le strade con uno strato bianco, trasformando il paesaggio in un’atmosfera invernale insolita per la città.

La circolazione è risultata fortemente rallentata, in particolare sul Grande Raccordo Anulare, dove gli automobilisti hanno dovuto procedere con estrema cautela.

Anche i Castelli Romani hanno subito fenomeni simili, con forti temporali e accumuli di grandine. La temperatura di +9°C in pieno giorno rappresenta una chiara conseguenza dell’aria fredda arrivata sull’Italia centrale.

Nevicate sui rilievi oltre i 1000 metri

Mentre la pioggia e la grandine hanno colpito le aree pianeggianti e collinari, sui rilievi del Lazio sono in corso abbondanti nevicate. Dai 1000 metri in su si registrano accumuli consistenti, che diventano particolarmente importanti oltre i 1200 metri.

Lo scenario sta interessando località montane come Terminillo e Simbruini, dove le temperature sono crollate sotto lo zero. Le condizioni meteorologiche rendono necessaria la massima prudenza per chi viaggia in queste zone.

Maltempo in altre località

Oltre alla Capitale, diverse città e paesi del Lazio stanno registrando piogge di forte intensità. Rocca Priora ha accumulato 39mm di pioggia, seguita da Sezze con 38mm, Labico con 36mm e Viterbo con 30mm.

I dati evidenziano l’estensione e la gravità dell’ondata di maltempo, che sta mettendo alla prova la tenuta del sistema di drenaggio urbano e delle infrastrutture in tutta la regione.