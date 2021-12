Maltempo nel Lazio: la situazione

Il maltempo ha prodotto numerosi disagi oggi del Lazio. A Roma il brutto tempo ha prodotto allagamenti e disagi alla viabilità: in particolare danni a Trionfale, Nomentana, Prenestina, ma anche sulla Salaria. Nelle ore precedenti, sull’Appia i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere degli alberi caduti in strada. Ma tutte le zone della regione hanno fatto registrare caos e difficoltà.

Per esempio intorno a Frosinone e provincia ci sono stati numerosi black-out mentre diversi collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene (Latina) sono saltati.

Problemi di circolazione stradale anche nell’area dei Castelli Romani. Molte le segnalazioni dei cittadini e gli interventi dei volontari dei Vigili del Fuoco e delle Protezioni civili per arginare situazioni di pericolo. Strade smottate, buche, voragini, auto in panne con necessità di intervento: ore difficili e frenetiche, dunque, nei comuni castellani.

Ma allagamenti e cadute rami si sono registrati come detto anche nella capitale, come in piazza Epiro, via Portuense, Via Fontanesi, Via Acqua Bullicante, e pure in via di Grotta Perfetta e in via degli Adimari, Corviale. Decisamente elevate le operazioni delle varie pattuglie capitoline nei vari quartieri della Capitale.