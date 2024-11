Torna il maltempo su Roma e Lazio. Nelle prossime ore sono previsti venti forti da nord e mareggiate lungo le coste. Uno scenario che la scorsa settimana ha creato disagi sul litorale romano con alberi caduti e il pontile di Ostia transennato, ma anche nell’hinterland e nel viterbese con un albero caduto sulla linea elettrica della Roma-Viterbo.

Maltempo Roma e Lazio, venti forti e mareggiate: è allerta gialla

La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla tarda serata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio: venti forti settentrionali con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni meteo danno un weekend senza pioggia su Roma, ma con un calo delle temperature. Si inizia già domani con temperature tra gli 8 e i 13 gradi. Domenica la minima dovrebbe scendere di ben quattro gradi, ad incidere i venti che arriveranno da Nord e Nord-Est. Ancora bel tempo è previsto lunedì con un ulteriore abbassamento delle temperature. La pioggia potrebbe iniziare a cadere da martedì.

Arriva il freddo, sabato raccolta di coperte per i senza fissa dimora

L’arrivo del freddo preoccupa soprattutto per i più fragili. La Croce Rossa Italiana – Comitato Area metropolitana di Roma Capitale ha organizzato per sabato 30 novembre 2024 una raccolta di coperte destinate alle persone senza dimora.

Potranno essere donate coperte nuove o usate, ma in ottimo stato, pulite e in buste di plastica. La raccolta si svolge nei 16 Comitati che hanno aderito alla iniziativa in 24 punti distribuiti sul territorio di Roma e provincia.

In caso di ondate di grande freddo, il Comune di Roma adotterà inoltre misure di protezione delle fasce sociali più deboli con l’apertura straordinaria di strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, con possibili deroghe ai requisiti regionali. Attivazione di aree ‘safe space’ notturne per prevenire rischi di ipotermia.