Maltempo Roma, traffico e allagamenti: chiusi galleria Giovanni XXIII e sottovia Due Ponti

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono al lavoro per limitare i disagi legati al maltempo e far defluire il traffico cittadino. A causa delle condizioni meteo avverse, si registra traffico fortemente rallentato sulla via Cristoforo Colombo e sulla Via del Mare in direzione Roma centro.

Chiusa la tangenziale Est in direzione Nomentana-Salaria per incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall’uscita. Chiuso il sottovia di Via Due Ponti per allagamento, così come P.le del Verano altezza Via dell’Università, Via Fosso della Magliana, Via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è chiusa da stanotte per allagamenti, direzione San Giovanni e Tiburtina.