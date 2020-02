Maltempo, scuole chiuse giovedì 6 febbraio 2020: l’elenco completo

Il maltempo torna a colpire l’Italia con forti raffiche di vento e temperature in forte ribasso. Già nella giornata di oggi in varie città del Bel Paese la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo ed anche nelle prossime ore la situazione non sembra destinata a migliorare.

Proprio per questo motivo diverse Amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di giovedì 6 febbraio 2020. Soprattutto al Sud Italia sono numerosi i comuni che in queste ore stanno firmando le ordinanze per la chiusura degli istituti scolastici, ad esempio in Sicilia sono già confermate le chiusure a Nicosia, in provincia di Enna, così come annunciato dal Sindaco Luigi Bonelli su Facebook: “Viste le condizioni climatiche , che per la giornata di domani potrebbero peggiorare, ho emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 06/02/2020. Si raccomanda comportamento prudente e massima attenzione. Un caro saluto. Condividete per favore”.

Situazione analoga in Campania e Puglia dove le lezioni non si terranno in vari comuni tra cui Napoli, Marano, Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora, in Irpinia. Tra i comuni della Puglia è stata confermata la chiusura delle scuole a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. La lista potrebbe subire aggiornamenti nel corso del tardo pomeriggio odierno, la redazione di Italia Sera cercherà di aggiornare la lista con tutti i comuni in cui è prevista la chiusura delle scuole per maltempo domani, giovedì 6 febbraio.