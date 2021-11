Maltempo Sicilia, tromba d’aria nel Nisseno

La Sicilia resta nella morsa del maltempo. La pioggia battente che da ore cade sull’isola ha creato danni e disagi da una parte all’altra della Regione. A Gangi nel Palermitano, per l’esondazione del torrente Rainò due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. Acqua, fango e detriti hanno invaso le strade a Scillato, mentre a Valledolmo uno smottamento di terra e fango lungo la strada provinciale 8 in contrada Rovitello ha mandato in tilt la circolazione. Allagamenti e strade trasformate in fiumi anche a Lascari e a Cefalù, dove si è riempito d’acqua il sottopasso davanti l’hotel Costa Verde.

Non va meglio in provincia di Caltanissetta. A Serradifalco una tromba d’aria ha sradicato ulivi secolari lungo la statale 122; mentre stamani il tratto ferroviario tra la statale 640 e il passaggio a livello di Serradifalco è rimasto interrotto; così come il collegamento lungo la statale 122 tra Canicattì e Caltanissetta in contrada Salice. Acqua sui binari anche nella tratta Roccapalumba-Montemaggiore Belsito, dove si è registrato uno stop ai treni, così come nella zona Serradifalco – Canicattì. Disagi alla viabilità anche lungo la statale 643 tra Polizzi Generosa e Scillato, mentre è stata chiusa la SS 640 in direzione del raccordo Pietraperzia.

E c’è una nuova allerta meteo della Protezione civile in Sardegna per forti piogge e temporali: dalle 18 di oggi, e fino a domani pomeriggio, si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci e temporali sparsi sui settori meridionali e orientale. Le piogge saranno particolarmente forti, fino a molto elevate, sulla Sardegna orientale – Gallura, Ogliastra, Sarrabus – e potrebbero protrarsi fino al pomeriggio sulla parte Nord est dell’Isola.