Maltese – Il romanzo del commissario, oggi mercoledì 8 aprile terza puntata su Rai 2: orario e anticipazioni

Maltese – Il romanzo di un commissario torna in prima serata per la gioia dei tantissimi sostenitori che la settimana scorsa si sono appassionati alla storia del commissario interpretato da Kim Rossi Stuart. L’appuntamento di oggi 8 aprile è alle 21 e 20 su Rai 2, un evento da non perdere perché la serie televisiva uscita per la prima volta nel 2017 sta volgendo al termine.

Quella che andrà in onda stasera, infatti, sarà la terza puntata di quattro complessive di Maltese – Il romanzo del commissario, che tre anni fa fu trasmessa da Rai 1 ottenendo un buon successo in termini di critica e pubblico. Successo ripetuto ancora con la riproposizione della serie che raccolta la storia di un commissario deciso a tornare in Sicilia dopo la morte di un amico e collega.

Maltese – Il romanzo del commissario, anticipazioni terza puntata

Maletse – Il romanzo del commissario è incentrato sulla storia di Dario Maltese, un commissario trapiantato a Roma negli anni 70’. Torna in Sicilia, sua terra natale, per il matrimonio di un suo amico e collega, che viene ucciso davanti ai suoi occhi. Per questo Maltese decide di tornare in pianta stabile in Sicilia per trovare il colpevole dell’agguato.

La caccia lo porterà sulle tracce della malavita: nella terza puntata: Maltese è sempre più vicino a scoprire chi si nasconde dietro l’agguato che ha ucciso il collega. Quando sta per smascherare un enorme giro d’affari intorno al traffico dell’eroina un tragico evento sconvolgerà ancora la sua vita. Per sapere di più sulle prossime puntate basta sintonizzarsi stasera alle 21 e 20 su Rai 2.