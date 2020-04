Maltese – il romanzo del Commissario: trama e cast della serie in onda stasera in Tv su Rai 2

Mai come in questo periodo la gente ha bisogno di evadere dalla realtà e il modo perfetto per farlo è immergersi nelle storie di altri, raccontate attraverso gli occhi di scrittori e registi. Per questo in queste settimane di isolamento forzato la partecipazione ai programmi televisivi sembra aver subito un’impennata verso l’alto.

La sospensione di diverse trasmissioni a causa del Decreto in atto ha imposto alle reti di stravolgere il palinsesto, dando spazio ad esempio a prodotti apprezzati negli anni precedenti e riproposti in questi giorni. Esempio lampante è la miniserie Maltese – il Romanzo del Commissario, che staserà andrà in onda in prima serata su Rai 2.

Maltese, orario e curiosità

Maltese – Il Romanzo del Commissario è una miniserie da quattro puntate girata da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Kim Rossi Stuart. La serie è andata in onda per la prima volta su Rai nel 2017 ed ora è riproposta sul secondo canale Rai a partire dalle 21 e 20. Quella che andrà in onda oggi primo aprile sarà la seconda puntata di quattro, che chiuderanno il cerchio attorno al racconto di Maltese.

Dario Maltese è un commissario siciliano trapiantato a Romanella fine degli anni 70. Torna nella sua Trapani per il matrimonio di un amico e collega, che verrà però assassinato davanti ai suoi occhi. L’efferato omicidio spingerà il commissario interpretato da Kim Rossi Stuart a tornare in Sicilia per indagare sulla morte del collega, che lo porterà ad incontrati pericolosi con mafia e malavita. Una serie avvincente da seguire su Rai 2.