Ogni anni in Italia vengono abbandonati circa 80mila gatti e 50mila cani, soprattutto nelle città del Centro-Sud. Si tratta anche di cuccioli regalati come “giocattoli” durante le festività e che poi crescendo diventano troppo impegnativi.

Il periodo di Natale spesso è contrassegnato dal desiderio di regalare un animale domestico (cane, gatto, tartaruga, animali esotici e perfino pericolosi), senza tener conto delle conseguenze di scelte poco ponderate perché prendere un pet in casa rappresenta un’assunzione duratura di responsabilità.

Maltrattamento di animali: 50mila cani abbandonati ogni anno. Il report 2022-2023 dei carabinieri del Cufa

L’abbandono degli animali è stato uno degli argomenti trattati oggi nel corso presentazione dei risultati dell’attività operativa dei carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) a cui ha partecipato anche Antonio Danilo Mostacchi, Comandante Carabinieri per la Tutela della Biodiversità.

I dati

In Italia, secondo alcune stime, sarebbero complessivamente più di 60 milioni gli animali che vivono con gli uomini, con rapporto 1 a 1 rispetto alla popolazione residente. Tra questi, oltre 7 milioni di cani e qualcosa in più di gatti. Sottostime, perché si tratta dei quattro zampe dichiarati, tenuto conto che bisogna aggiungere quasi 13 milioni di uccelli, 30 milioni di pesci e una nutrita schiera di rettili e piccoli mammiferi.

Maltrattamento di animali 2022-2023

Abbandono, ma anche maltrattamenti di animale, reato per cui sono state denunciate dal Cufa 545 persone. I controlli dei Carabinieri del CUFA sono stati 9.855, in particolare le persone controllate sono state 5.960 di cui 545 denunciate, mentre i sequestri sono stati 6 e 212 sanzioni elevate per un importo di 128.732 euro. I veicoli controllati sono stati 422, gli illeciti totali 299.

Nel Lazio, i controlli sono stati 688, di cui 480 persone con 51 persone denunciate e 17 sanzionate per un importo di 4.891 euro. I veicoli controllati sono stati 20, mentre il numero complessivo degli illeciti è stato pari a 19.

La guida “Amici fedeli”

E’ stata inoltre presentata la guida pratica dal titolo “Amici fedeli”, realizzata dal periodico di ambiente e territorio #Natura dell’Arma dei Carabinieri insieme alla LAV, con consigli pratici per vivere in armonia con gli animali domestici.

“Trattare con amore e rispetto gli animali è un dovere giuridico oltre che etico e morale, rappresentando la cifra di una società avanzata e solidale” ha ricordato Andrea Rispoli, Comandante del Cufa. “L’Arma dei Carabinieri, preposta alla protezione del mondo naturale e alla diffusione della cultura ambientale, continuerà e intensificherà le azioni necessarie alla protezione degli animali, per garantire il rispetto della legge e il benessere di essere viventi, contro ogni forma di sfruttamento e maltrattamento”.