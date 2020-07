Mamma casalinga o disoccupata: come avere il bonus, a chi spetta, quali sono i requisiti, come fare domanda e come si calcola l’importo

In un contesto, come quello attuale, molto focalizzato intorno all’erogazione di nuovi e vecchi benefici e bonus, si sta facendo largo, nel novero degli interessi della popolazione, il Bonus casalinga o mamme disoccupate. Ma che cos’è, e a chi spetta? Come funziona? Come si ottiene, e secondo quali sono requisiti? Molte sono le persone che si interrogano intorno al bonus casalinga e sul come fare domanda e su quanto sia l’importo o come si calcola. Andiamo a vederci chiaro.

Al giorno di oggi, essere mamma casalinga o disoccupata è oltremodo difficile. Un aiuto alternativo al contributo Inps per la maternità, arriva dai Comuni. Il sostegno in analisi viene moltiplicato per il numero di figli. Ma come funziona? E quali sono i requisiti per il bonus mamma casalinga?

Bonus mamma casalinga disoccupata: come si ottiene, requisiti e documenti

Partiamo dall’ABC di questo bonus. Possono fare domanda le donne mamme che hanno:

cittadinanza italiana;

ISEE non superiore a 17.416,66 euro;

versato meno di tre mesi di contributi negli ultimi 18 mesi o che risultano disoccupate.

I documenti da allegare sono:

dichiarazione sostitutiva unica per l’ISEE;

autocertificazione di cittadinanza (in cui si dichiara anche di non essere titolare di maternità Inps);

carta di soggiorno (solo per le donne non comunitarie).

Bonus mamma disoccupata: quanto spetta come importo

L’importo del bonus per le mamme disoccupate nel 2020 è stato aggiornato a 348,12 euro. L’aggiornamento viene calcolato ogni anno in base ai dati Istat. Spettando per cinque mensilità, si ottiene un totale di 1740,60 euro. L’accredito avviene sul conto della richiedente dopo le verifiche (nella domanda andrà specificato anche l’IBAN).

