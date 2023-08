Mancini lascia Nazionale, Figc cerca ct: da Spalletti a Cannavaro, i nomi

(Adnkronos) – Roberto Mancini lascia la Nazionale. Le dimissioni del ct azzurro arrivano a meno di un mese dall’inizio delle qualificazioni ai prossimi Europei 2024 e pochi giorni dopo la nomina di Mancini a coordinatore delle Nazionali, dall’Under 20 alla selezione maggiore. Ora la Figc deve trovare in tempi brevi il nuovo commissario tecnico. I nomi, tra i rumors, cominciano a farsi strada. Liberi sul mercato ci sono due pesi massimi. Luciano Spalletti, dopo lo scudetto vinto lo scorso anno con il Napoli, è attualmente fermo per un anno sabbatico. Per il tecnico di Certaldo, dopo il primo tricolore della carriera, la panchina dell’Italia potrebbe rappresentare il coronamento di una carriera. Antonio Conte è ai box dopo la conclusione dell’avventura con il Tottenham Hotspur. L’ex allenatore di Juventus e Inter ha già guidato la Nazionale in passato: un bis azzurro, al momento, sarebbe una sorpresa. Sullo sfondo, i nomi di tecnici più giovani, legati all’azzurro dai successi ottenuti da calciatori. Non va scartata a priori l’ipotesi Fabio Cannavaro o, come delinea Sky Sport, la ‘scommessa’ suggestiva con l’investitura di Daniele De Rossi per un nuovo ciclo.