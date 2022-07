Maneskin al Circo Massimo: l’atteso evento romano allarma gli esperti: “Ffp2 o sarà il caos contagi”

“Non possiamo certo impedire ai ragazzi di andare al concerto, dopo 2 anni di pandemia che li ha costretti a lockdown e sacrifici, ma il nostro consiglio è di indossare la mascherina Ffp2 che può evitare il contagio in una situazione di assembramento ad alto rischio”.

Non tira certo una aria buona per quanti, soprattutto i giovani che, dopo mesi di restrizioni e mascherine, si stanno godendo quest’esagerata estate di sole (pure troppo!). Ma il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, fa il suo mestiere, soprattutto alla luce di questa spaventosa recrudescenza di contagi da Omicron 5, che specialmente nel Lazio sta registrando numeri davvero inquietanti (7mila nuovi contagi solo ieri a Roma), numeri che non si vedevano dallo scorso gennaio. Fortuna i vaccini che in buona parte hanno attenuato di molto la sintomatologia di chi contagiato. Ma questo si sta dimostrando un ‘handicap’ in quanto, molti fanno il tampone fai da te, poi vedendo che tutto sommato stanno bene, omettono di autodenunciarsi, continuando così a girare, contagiando a loro volta.

Maneskin in concerto a Roma: medici ed esperti lanciano l’allarme temendo la diffusione dei contagi fra i giovani

Così, tanto per cambiare, ora nel mirino di medici ed esperti sono prepotentemente ritornati i luoghi di aggregazione. In particolare, a far ‘storcere il naso’ ai professoroni, proprio nella Capitale, è l’atteso concerto-evento che i Maneskin si apprestano a portare in scena in quel del Circo Massimo sabato prossimo, il 9 luglio. Un vero e proprio happening giovanile, per il quale è prevista una presenza di spettatori non inferiore alle 80mila unità.

Maneskin a Roma, Magi: “Spero che i ragazzi pensino anche ai rischi che possono far correre ai genitori e ai nonni”

Un appuntamento rispetto al quale Magi si affida al ‘buonsenso individuale’: “Spero che i ragazzi seguano questa raccomandazione e pensino anche ai rischi che possono far correre ai genitori e ai nonni una volta che tornano a casa dopo il concerto. Occorre valutare rispetto ai dati epidemiologici, che ricordo ormai è chiaro che sono sottostimati per il proliferare di autodiagnosi a casa, di raccomandare la mascherina al chiuso. Ha grande efficacia contro la diffusione del Covid“.

Maneskin a Roma, il Simit: “Questo concerto, con Omicron 5 che avanza, sarà un amplificatore di contagi, ne favorirà la diffusione”

Un evento, quello di sabato prossimo al Circo Massimo, che preoccupa anche il presidente del Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) ed e ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, Claudio Mastroianni, secondo cui “Questo concerto, con Omicron 5 che avanza, sarà un amplificatore di contagi, favorirà la diffusione del virus“.

Maneskin a Roma, il Simit: “Non credo sia possibile rimandarlo, ma spero vengano usate le Ffp2 e rispettate le distanze…”

Quindi l’esperto infettivo logo non ha difficoltà ad ammettere che, se possibile, lui sarebbe addirittura a favore di un rinvio del concerto ma, riconosce che “Non credo si possa fare, ed è una decisione che spetta alle autorità competenti. Quello che posso consigliare è di indossare la mascherina Ffp2 e di mantenere una certa distanza. Ma, soprattutto quest’ultima condizione, credo sia difficile da rispettare“.

Max