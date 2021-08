Maneskin e Iggy Pop insieme per ‘I wanna be your slave’

Maneskin e Iggy Pop insieme per la versione inedita di I wanna be your slave, in uscita venerdì 6 agosto. Con la release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente il brano che la band interpreta con Iggy Pop e la traccia originale.

La band romana, trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision, collabora con uno dei più trasgressivi e iconici personaggi della storia della musica contemporanea, che con la band The Stooges è entrato nella gloriosa Rock’n Roll Hall Of Fame e che di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua eccezionale carriera. Iggy Pop vanta negli anni sodalizi indimenticabili come quello con David Bowie e con altre pietre miliari della musica dei più diversi generi, dai Simple Minds ai Green Day, da Alice Cooper ai New Order, Ryuichi Sakamoto e Queens of the Stone Age.

“È stato un onore lavorare con Iggy Pop”, raccontano i Maneskin “Sentirlo cantare I wanna be your slave, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme”. “I Maneskin mi hanno dato una scossa enorme”, le parole di Iggy Pop.