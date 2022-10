Maneskin, il nuovo singolo è la ballata ‘The Loneliest’ – Video

(Adnkronos) – ‘The Loneliest’ è il nuovo brano dei Maneskin, uscito oggi 7 ottobre. Brano preceduto come sempre da una serie di foto e post condivisi sui social dalla band romana. La ballata romantica è stata cantata dal vivo per la prima volta ieri sera, in un concerto a Londra.

Seeing Måneskin perform The Loneliest for the first time ever in London’s a life highlight ngl

WHAT A SONG @thisismaneskin 🥹🤟🏼#Maneskin #Måneskin #TheLoneliest pic.twitter.com/svtUtyt42S

— Carl (@CarlosSmith) October 6, 2022