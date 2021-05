Maneskin, Paris Match e il dubbio su Damiano: “Cocaina in diretta?”

L’Eurovision e il ‘caso’ già smentito da Damiano dei Maneskin – e sembra anche dal video integrale della scena – finiscono su Paris Match con un articolo dal titolo ‘Il vincitore italiano ha preso cocaina in diretta?’. I francesi, che vedono al secondo posto la cantante Barbara Pravi, parlano infatti di “immagini che stanno già facendo il giro sui social network” e del leader del gruppo che “apparentemente ha preso della cocaina davanti alle telecamere pochi minuti prima di vincere l’Eurovision Song Contest”.

“La polemica si sta già gonfiando a Rotterdam”, scrivono i francesi che continuano: “Damiano David, il cantante del gruppo italiano Måneskin ha aspettato… mentre prendeva la cocaina all’angolo di un tavolo. Sulle immagini trasmesse in diretta televisiva e che ora circolano sui social – si legge ancora -, si vede chiaramente il futuro vincitore inclinare la testa e compiere un movimento molto significativo senza che nessuna sostanza sia visibile sullo schermo. Il batterista del gruppo Ethan Torchio – sottolinea ancora Paris Match – sembra accorgersi della presenza della telecamera e lo avverte con una gomitata. Troppo tardi per evitare lo scandalo”.

Poi la domanda: “Lui e il suo gruppo possono essere squalificati?” E questo, si fa notare nell’articolo, “darebbe alla francese Barbara Pravi la vittoria”. In ogni caso, si legge ancora, “le discussioni sono in corso a Rotterdam, secondo il nostro inviato speciale. In una conferenza stampa, il cantante del gruppo Måneskin ha ovviamente smentito i fatti, evocando un bicchiere caduto” e “secondo il nostro giornalista presente in loco a Rotterdam, gli italiani sono d’accordo con i test per fugare ogni dubbio”, conclude l’articolo.