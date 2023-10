Manifestazione CGIL – Europa Verde: “Il 7 ottobre presenti, per difendere i diritti sanciti dalla Costituzione”

“In difesa della Costituzione, per riaffermare il diritto al lavoro, per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, per chiedere l’aumento dei salari e delle pensioni, per la salvaguardia e miglioramento del sistema sanitario e di istruzione, sabato 7 ottobre parteciperò a nome del gruppo capitolino di Europa Verde e del Coordinamento Verdi-Sinistra alla manifestazione nazionale indetta dalla CGIL e sostenuta da oltre 100 associazioni e reti associative.

Sostenere questa mobilitazione significa riaffermare, contestando le scelte effettuate da questo Governo, la necessità di difendere un modello sociale e di sviluppo che si basa sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale affinché tornino ad essere pienamente riconosciuti e garantiti”.

Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista (Coordinamento Verdi-Sinistra) Ferdinando Bonessio

Max