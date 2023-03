Manifestazione oggi a Firenze, 20mila in corteo

(Adnkronos) – In 20mila hanno preso parte a Firenze alla manifestazione nazionale dei sindacati della scuola secondo una prima stima degli organizzatori. Al momento della partenza in piazza Santissima Annunziata secondo un primo calcolo delle forze dell’ordine le presenze erano almeno 10mila. In migliaia si sono uniti durante il percorso. Il corteo si è dipanato per oltre un’ora e mezzo nelle strade del centro storico. Per il comizio finale piazza Santa Croce è stracolma.

Alla manifestazione sindacale di Firenze c’è stata la prima stretta di mano tra Dario Nardella e Elly Schlein. “Questa manifestazione è la più bella risposta che si può dare a chi pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro” ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. “La democrazia va difesa e praticata e i valori della nostra costituzione debbono essere realizzati”.