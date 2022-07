Mannheimer: “Forza Italia al 20%? Possibile se Berlusconi fa campagna straordinaria”

(Adnkronos) – Una discesa in campo di Silvio Berlusconi potrebbe portare Forza Italia al 20 per cento nei prossimi mesi? “Glielo auguro. Tutto è possibile perché gli italiani sono molto mobili in questo ultimo periodo. Ricordo che il 30% sceglie nell’ultima settimana in base alla campagna elettorale”. Così risponde all’Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer che aggiunge: “Berlusconi potrebbe riuscire ad arrivare al 20% se facesse una campagna elettorale straordinaria. Mi sembra complicato altrimenti partendo da un 10 per cento, ma in Italia tutto è possibile”.