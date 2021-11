Manovra 2022, bozza: bonus affitto giovani, le misure

Il tetto massimo del bonus per l’affitto dell’abitazione da parte dei giovani sarà pari a 2.000 euro. E’ quanto si legge nella bozza della Manovra 2022. Nel documento si legge che ”ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro” spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60 ”ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione”. Nella precedente versione della manovra il tetto era fissato a 2.400 euro.