(Adnkronos) – L’emendamento alla manovra 2023 del governo che riguarda l’aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 è stato chiuso. Lo fanno sapere fonti di governo. Intanto prosegue in commissione Bilancio alla Camera la discussione in attesa degli emendamenti dell’esecutivo che, si apprende, arriveranno in parte oggi nel pomeriggio, compreso quello sulle pensioni, e in parte domani.