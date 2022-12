Manovra 2023, verso Bonus cultura legato a Isee e voto maturità

(Adnkronos) – Si comincia a delineare il nuovo Bonus cultura per i diciottenni che, a quanto si apprende, potrebbe chiamarsi Carta G invece di 18app e dovrebbe basarsi su due criteri separati che porterebbero anche a raddoppiare la cifra erogata: 500 euro per i giovani con un Isee familiare fino a 35mila euro e 500 euro per quelli che prenderanno alla maturità un voto pari a 100/100. Sarebbero però ancora allo studio le coperture per l’eventuale raddoppio del bonus. Inoltre, potrebbe essere introdotto un sistema sanzionatorio per gli esercenti che si dovessero prestare ad eventuali truffe.