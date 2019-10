Manovra, anche chi usa il contante potrà detrarre le spese sanitarie

Mentre a Palazzo Chigi si è concluso il vertice volto alle ‘rifiniture’ della manovra, alle agenzia di stampa continuano a giungere novità e variazioni legati a questi nuovi ‘accomodamenti’ o meglio, ottimizzazioni.

Intanto, scongiurata la tassa d’imposta sulla prima casa, ecco la notizia relativa anche alle spese sanitarie che notoriamente ‘assillano’ le famiglie (vedi farmaci e ticket), che saranno detraibili anche per chi, nonostante i benefit legati all’uso della moneta elettronica, sceglie di continuare ad usare il contante.

Dunque rispettato il ‘principio democratico’, fino a ieri smentito dal primo testo, dove le detrazioni al 19% sarebbero state ad esclusivo appannaggio di quanti avrebbero usato per i pagamenti carte o bonifici. Tra queste, per l’appunto, le spese sanitarie. Stasera invece il dietrofront: detrazioni per tutti.

Max