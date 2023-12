Manovra, attesa per oggi l’audizione di Giorgetti. Il rush finale

Dopo Natale e Santo Stefano, ecco che si riparte con la Manovra che dovrà essere approvata alla Camera entro il 31 dicembre. Il testo è stato già licenziato giovedì scorso al Senato, questa mattina invece il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti verrà ascoltato.

L’audizione di Giorgetti sarà sulla legge di Bilancio e nient’altro. “Il ministro sarà ben lieto di rispondere a tutti i temi che riguardano la legge di Bilancio, come per altro ha già fatto in commissioni congiunte”, ha detto il sottosegretario all’Economia Federico Freni. Che però ha specificato: “Laddove la commissione ritenesse opportuno chiedere un’audizione riguardo a temi diversi, il ministro sarà lieto di accettarla, ma al di fuori della sessione di bilancio, nei termini e nelle modalità che il parlamento riterrà”.

Lo stesso Giorgetti ha specificato che sarà “indisponibile a parlare di altro” a fronte del fatto che le opposizioni proveranno ad incalzare il ministro dell’Economia su Mes e Patto di Stabilità. “Aspettiamo Giorgetti, che verrà in commissione e lo ringraziamo per la disponibilità, anche se si dice indisponibile a parlare di altro”, ha detto Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) alla Camera. “Vedremo se riuscirà a spiegare in che modo con questa legge di Bilancio e le loro politiche potranno evitare il disastro sociale, viste le regole del Patto di Stabilità che hanno appena siglato contro gli interessi del Paese”.