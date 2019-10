Manovra, Commissione Ue scrive a Roma. “Un atto dovuto”

Nemmeno il tempo di apprendere che, così come per gli altri paesi, la Commissione Europea si appresta ad inviarci una richiesta di chiarimento sul documenti programmatico di bilancio inviato, che da palazzo Chigi già è partito ‘lo spiegone’.

Nello specifico, fanno notare fonti interne al governo, quello di Bruxelles sarebbe un ‘atto dovuto’, interno ad un dialogo chiaro e costruttivo tra il nostro Paese e la Ue. In particolare, viene ancora spiegato, nulla sarebbe in discussione, e la richiesta europea sarebbe semmai relativa alle misure di copertura indicate. Anzi, rassicurano ancora dal governo, si sta già lavorando ad un risposta chiara ed esaustiva…

Max