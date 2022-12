Manovra, governo cerca la sintesi: in serata maxi emendamento

(Adnkronos) – Ripartono i lavori della commissione Bilancio alla Camera sulla manovra 2023. La seduta entrerà nel vivo stasera con l’arrivo del pacchetto di emendamenti del governo atteso verso le 18 o più tardi. Nel maxi-emendamento l’esecutivo cercherà di trovare una sintesi definitiva sulle norme chieste dalla maggioranza, in particolare il rialzo delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, le decontribuzioni per l’assunzioni dei giovani, il tetto al contante e la soglia entro la quale non si incorre in sanzioni nel caso di mancato uso del pos, tra i nodi principali da sciogliere.

La commissione dovrà poi procedere all’esame a ritmi serrati per l’approdo della Legge di Bilancio è in Aula a Montecitorio il 20.