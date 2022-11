Manovra, Meloni ai giornalisti: “In altri casi voi non così coraggiosi” – Video

(Adnkronos) – “Una legge di Bilancio non si presenta in 4 minuti”. Botta e risposta tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i giornalisti presenti alla conferenza stampa sulla manovra approvata nella notte dal Cdm. Dopo una introduzione, la premier ha risposto ad un primo blocco di domande ma poi ha chiesto di poter andare per rispettare un appuntamento esterno. I cronisti hanno protestato, chiedendo di poter fare altre domande.

“Non mi pare si possa dire che non siamo disponibili. Mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi -ha spiegato la Meloni-. Mi dite di tagliare l’introduzione? Ma questa è una legge di Bilancio, penso che nessuno si aspetti che presentiamo una legge di Bilancio in 4 minuti. Siamo persone serie, le cose le voglio spiegare”.

Di fronte alle rinnovate rimostranze del giornalisti, la presidente del Consiglio ha aggiunto: “Ho il presidente di Confartigianato che sta aspettando me, gli spiegherò che altrimenti voi dite che non rispondo alle domande. Non mi pare siate stati così coraggiosi in altre situazioni, so io a cosa mi riferisco”.