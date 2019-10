Manovra: ok quota 100, ricerca e contanti mille euro

Il tempo stringe ed ormai c’è solo da votare, entro la mezzanotte di oggi infatti la Manovra ‘deve’ essere approvata per poi prendere immediatamente trasmessa sia alla Commissione Ue che all’Eurogruppo.

E stamane a Palazzo Chigi, alle 11 c’è stato il vertice della maggioranza per le ultime ‘smussature’ che, come vedremo, hanno un loro peso.

In realtà il vertice era previsto per la serata di ieri ma, a quanto sembra, dietro lo slittamento ci sarebbe il M5s, cosa che ha molto irritati i partner del Pd, che hanno voluto sottolineare “la solita tecnica di far saltare gli incontri invece di risolvere i problemi”.

Intanto poco fa è stato il premier Conte ad introdurre una novità: “quota 100 resta nella Legge di Bilancio e, al momento, stiamo ragionando sulle finestre di uscita. Stasera ci sarà un Cdm che approverà un passaggio importante della complessa manovra a cui stiamo lavorando”, ha poi aggiunto il presidente del Consiglio intervenendo poco dopo al Cnr dove, fra l’altro ha anche anticipato che “stasera nel Consiglio dei ministri, ci sarà un passaggio importante sulla ricerca, perché “troveremo anche la nascita di un’Agenzia Nazionale per la ricerca. Pur lasciando piena libertà alla ricerca, daremo però indicazioni utili allo sviluppo del Paese”.

Mistero invece sulla volontà di diminuire o meno la soglia del denaro contante, riducendolo da 3mila a mille euro, nell’ambito di un piano articolato volto alla lotta all’evasione fiscale.

Max