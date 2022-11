Manovra, Salvini: “Abbiamo fermato legge Fornero e rinnovato bonus Maroni”

(Adnkronos) – Quella approvata dal Cdm “è una manovra che porta soldi in più in milioni di case degli italiani, abbiamo rinnovato il bonus Maroni, con la possibilità per chi vuole di continuare a lavorare, con un premio del 10% sullo stipendio, e abbiamo anche fermato la legge Fornero che era un nostro impegno morale”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa, spiegando che questo è “il primo passo di un percorso” che durerà 5 anni. “Dedicheremo a lui”, a Maroni, “che fu innovatore anche al Ministero del Welfare, non solo all’Interno, l’avvio della riforma delle pensioni”.

La manovra approvata “politicamente parlando è un ottimo inizio – sottolinea Salvini – siamo qua da trenta giorni e sembra che gli italiani stiano cogliendo il cambio di marcia. E’ la manovra che risolve i problemi in Italia in un solo colpo? No, ma abbiamo un percorso quinquennale e quindi buona la prima, un’ottima partenza”.

PONTE SULLO STRETTO – “In questa manovra impegni a costo zero come la riattivazione della società Stretto di Messina: chiederò a Bruxelles che il corridoio strategico” che include il Ponte sullo Stretto “abbia un cofinanziamento europeo” dice Salvini aggiungendo che “fanno piacere gli attestati di gioia arrivati questa mattina per il riavvio di un percorso che comincia 54 anni fa e già costato centinaia di milioni senza aver posato una pietra”. “Questo – rimarca – è il governo che ha l’intenzione di posare la prima pietra” del Ponte.

MOSE – “A proposito di grandi opere in questo momento è in funzione il Mose a Venezia che sta fronteggiando la marea più alta da 50 anni a questa parte, si raggiungono i 2 metri e senza quelle barriere Venezia sarebbe sommersa in materia catastrofica: quindi è un’opera di ingegneria straordinaria che sta salvando un patrimonio dell’umanità, senza quell’opera di ingegneria incredibile Venezia sarebbe sott’acqua”. “Pensare in grande e valorizzare ingegneri e il genio italiani oltre che sperare che vengano in Italia a investire geni stranieri come Elon Musk credo sia fondamentale” conclude.