Manuel Bortuzzo, chi è l’ospite di Io e Te: età del nuotatore che lotta dopo l’incidente

Il sorriso Manuel Bortuzzo non lo ha mai perso, nemmeno dopo quel tragico 3 febbraio 2019, quando la sua vita è cambiata per sempre. Manuel era una giovane promessa del nuoto italiano, ma il destino lo ha messo di fonte ad un tragico evento. Il ragazzo era in compagnia della sua fidanzata quando un colpo di pistola lo ha centrato interrompendo il suo sogno.

La pistola danneggiò la sua spina dorsale, costringendolo alla sedia a rotelle. Poteva crollare come avrebbero fatto forse la maggior parte delle persone. Manuel Bortuzzo invece ha sempre lottato, non si è mai arreso al destino beffardo. Sta ancora combattendo la sua battaglia ma intanto ride e non si è mai buttato giù nonostante i naturali periodi di sconforto come racconta ospite della trasmissione Io e Te su Rai 1.

Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è nato a Trieste nel 1999, ha 20 anni ed è una stella del nuoto italiano. La sua scalata alla vetta è stata interrotta da una sparatoria in cui si è trovato accidentalmente e che lo ha costretto alla sedia a rotella sulla quale combatte la sua battaglia per tornare a camminare.

Ci crede da sempre Manuel, non ha mai smesso di farlo. Sul suo profilo Instagram, che conta centinaia di migliaia di followers, aggiorna costantemente i suoi fan suoi progressi e sulla voglia che ogni giorno mette per migliorare anche di un solo millimetro. Una forza da leone che è stata da esempio per molte altre persone. Proprio quell’energia e quel sorriso sempre stampato sul suo volto lo rendono un esempio positivo per i giovai della sua generazione.