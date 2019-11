Manuel Bortuzzo: “Posso tornare a camminare”

Nel corso dell’intervento alla trasmissione ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai 3, Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore rimasto vittima di un agguato a Roma, ha parlato dei suoi progressi, trascritti in un libro in uscita domani 5 novembre.

‘Rinacere’ è il titolo del libro di cui ha parlato Bortuzzo rendendo nota una buonissima notizia: “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”.

“In questo libro ho voluto annotare tutti i miei progressi, i miei miglioramenti. Mio padre mi sostiene nella vita e mi sostiene anche in piedi”, ha concluso il giovane nuotatore.