Manuel Frattini, morto il divo del musical, attore e coreografo italiano: aveva 54 anni

Manuel Frattini è morto oggi, 13 ottobre 2019, all’età di soli 54 anni. Da tutti Manuel Frattini era noto come il divo del musical, la sua carriera è stata stroncata da un arresto cardiaco irreversibile che nonostante i tempestivi soccorsi e l’intervento del personale medico non c’è stato scampo. L’attore e coreografo italiano si trovava a Milano dove stava lavorando a quello che più amava, il musical.

Tra i progetti realizzati da Manuel Frattini nel corso della sua lunga carriera tra teatro e televisione si ricordano i musical Pinocchio, Peter Pan, Aladin e Robin Hood. L’artista è stato protagonista in numerosi spettacoli teatrali che hanno fatto il giro d’Italia e non solo. Il suo debutto da protagonista assoluto avviene con un musical inedito, “Musical, Maestro!”, coreografato e diretto da Fabrizio Angelini e ideato da lui stesso in collaborazione con Angelini e Giovanni Maria Lori.

Manuel Frattini: chi è, età, Instagram e carriera

Manuel Frattini è nato a Corsico (Milano) il 25 maggio 1965. Il 13 ottobre 2019 è stata annunciata la morte del noto danzatore, cantante e attore teatrale italiano, specializzato nell’interpretazione di musical. A causa di un arresto cardiaco improvviso, Frattini è morto all’età di soli 54 anni. La sua carriera nel mondo dello spettacolo parte in televisioni dove lavora come ballerino e coreografo per produzioni Rai e Mediaset. Il profilo Instagram ufficiale di Manuel Frattini è @manuel_frattini dove pubblicava spesso foto e video della sua vita privata tra teatri e backstage di trasmissioni tv.