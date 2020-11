Manutenzione impianti e infrastrutture: la STE.NI alleato prezioso dello Stato e di Roma Capitale

Il settore dell’impiantistica e della manutenzione rappresenta un terreno in cui confluiscono numerosi professionisti ed aziende, ognuno con la propria competenza ed esperienza. Ma mentre nel campo esistono numerose realtà che non possono rappresentare un vero riferimento, quando si tratta di intervenire per conto delle istituzioni, di grossi enti o plessi industriali, è necessario riporre fiducia in aziende dall’esperienza pluriennale e con referenze di qualità.

Ecco perchè in questo senso la STE.NI srl non ha bisogno di presentazioni, potendo vantare numerose partnership con sedi ministeriali, esercito e svariate altre grandi realtà. Andando a portare a titolo esempio soltanto l’ultimo anno, il 2020, la STE.NI ha collaborato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offrendo più volte la sua competenza e la sua professionalità

La STE.NI, infatti, ad essersi occupata della manutenzione degli impianti idrico-sanitari e dello scarico delle acque per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a cui è stata garantita anche la manutenzione degli impianti elettrici e lavori di mantenimento edile.

Da non sottovalutare, inoltre, l’impegno che la STE.NI ha assunto con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Presso il CREA di Via della Navicella, infatti, l’azienda ha agito sul fronte della manutenzione degli impianti termici assumendo il ruolo di Terzo Responsabile.

Ma la STE.NI ha lavorato anche per Roma Capitale, e nel dettaglio per il Corpo di Polizia locale della città, dove ha assicurato la manutenzione degli impianti di condizionamento e climatizzazione. Dove c’è da intervenire con lavori di manutenzione professionali, puntuali e competenti, le istituzioni si fidano di STE.NI: una garanzia da tantissimi anni e per una vastissima clientela.

