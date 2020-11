Manutenzione programmata: uno dei must delle attività di Parenti Impianti

Parenti Impianti, una delle aziende che negli ambiti degli interventi strutturali per ascensori e elevatori realizza attività tra le più apprezzate da clienti e specialisti del ramo, realizza una vasta gamma di interventi anche in tema di manutenzione programmata, conservativa e correttiva al fine di assicurare il pieno assolvimento e il regolare funzionamento di ogni parte ed elemento dell’ascensore e garantire all’impianto la massima efficienza nel tempo.

Per la manutenzione degli impianti a norma del DPR 162/99, si prevede tra le altre cose la presa in carico del controllo tramite una visita iniziale per capire lo stato di conservazione, le caratteristiche tecniche e le condizioni di sicurezza del mezzo, in base al quale si pianifica poi da parte del team di Parenti una manutenzione programmata tanto conservativa che correttiva, al fine di assicurare il perfetto e regolare funzionamento di ogni componente dell’ascensore e garantire all’impianto la massima efficienza nel tempo.

La manutenzione programmata viene realizzata da personale tecnico qualificato, munito di patentino, capace di intervenire su ogni tipologia di impianto.

Tra le altre cose, occhio anche alla dinamica del Pronto intervento: si tratta della risposta e l’invio del tecnico da parte della nostra impresa ad ogni chiamata che segnali un guasto, un mal funzionamento, una qualsiasi giustificata richiesta. Rispondiamo ed interveniamo 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, per 365 giorni l’anno.

Articolo sponsorizzato da Parenti Impianti s.r.l.