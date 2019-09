Mara Maionchi, lotta contro il cancro: come sta adesso la celebre giudice di X Factor

Non è solo una esperta di musica, nè appunto il giudice storico di X Factor.

Mara Maionchi è anche una delle personalità della tv e della musica che più si è fatta notare per le battaglia contro i tumori. Perché?

Semplice. La stessa discografica ne è stata affetta. E dunque ne ha fatto un suo cavallo di ‘battaglia’. Già, ma appunto: come sta ora? E a che punto è la sua battaglia contro il cancro?

Ecco come sta adesso la discografica Mara Maionchin, nota per X-Factor.

Mara Maionchi, lotta contro il cancro: come sta adesso la giudice di X Factor

Mara Maionchi ha parlato chiaramente della malattia. Era il 2015 quando raccontò per la prima volta della sua battaglia contro il cancro.

E spesso, come di recente, torna a parlarne. “Finora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli”.

Mara poi ha allargato il discorso. “Purtroppo ci sono state tante persone che sono più sfortunate di me, la nostra vita è da vivere insieme giorno per giorno, essere felici è quasi un obbligo, non sappiamo mai cosa accadrà, non c’è certezza del domani, bisogna godersi ogni ora fino alla fine”.

Mara Maionchi che recentemente è stata impegnata anche in un altro show di successo, Italia’s Got Talent, ed è reduce dal successo della passata edizione di Factor col suo pupillo Anastasio tiene, quest’anno, le redini di X Factor 13 con tanti nuovi giudici.

E questo, ovvio, non le fa paura. Ci mancherebbe. Come la malattia: che ha affrontato con piglio e determinazione, come tutto nella sua vita.