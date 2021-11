Mara Venier rassicura tutti dopo la caduta: “Poteva andar peggio”

Dopo la caduta nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha tenuto in aggiornamento i fan sulle sue condizioni. La conduttrice ha postato su Instagram una foto in cui è chiaramente visibile il bernoccolo provocato dalla caduta. Venier ci ha comunque tenuto a tranquillizzare tutti: “Grazie a tutti per i messaggi. Poteva andare peggio, sto bene”.

Poche parole ma sufficienti per far rientrare l’allarme. L’incidente è avvenuto nel corso della pubblicità della trasmissione domenicale della Rai. Mara Venier, al rientro in onda, è apparsa visibilmente scossa. Stoicamente ha continuato comunque a condurre la trasmissione, con tanto di ghiaccio in fronte per contenere l’ematoma.

La conduttrice, mentre su Rai 1 veniva mandata in onda la pubblicità, è scivolata sbattendo la faccia sul pavimento. Ha rotto addirittura gli occhiali nella caduta. Dopo l’iniziale smarrimento ha deciso di continuare a condurre la trasmissione, e ha intervistato Memo Remigi, nonostante fosse provata dalla caduta.

“Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia, va tutto bene Nicola” – ha detto una vplta rientrata in studio – “Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali. Non me la sento di continuare, la botta è stata molto forte. Vai avanti tu Pierpaolo, ce la fai?”.