Marche: trovati i resti del piccolo Mattia, strappato dalle braccia dalla madre dall’esondazione del Nevola

Purtroppo, vista la situazione climatica, il devastato contesto logistico e, soprattutto l’esperienza maturata in tanti di anni di soccorsi e sciagure, già dopo qualche ora dalla disgrazia, in realtà i soccorritori tenevano il peggio. Ed oggi, ad oltre una settimana dalla terribile esondazione del fiume Nevola, che lo ha letteralmente strappato dalle braccia della madre, nella località Trecastelli (sempre in provincia di Ancona, dove ha avuto luogo la drammatica alluvione), è stato rinvenuto il corpo di un bambino.

Trovati resti del piccolo Mattia: la maglietta indossata è la stessa, ma la conferma arriverà con l’autopsia

Ovviamente il pensiero è subito andato al piccolo Mattia di 8 anni, anche perché, sebbene un corpo in decomposizione non consente un riconoscimento fisico, tuttavia la maglietta indossata è la stessa che il bimbo aveva indosso il giorno della disgrazia. Dunque, tecnicamente, per avere l’ufficialmente la conferma, bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti medico-legali.

Trovati resti del piccolo Mattia: il corpicino giaceva ai margini del fiume Nevola

Come riferisce il sito giornalistico locale, viveresenigallia.it, ad avvertire i carabinieri sarebbe stato un cittadino, che aveva notato nella fanghiglia il corpicino. L’uomo stava infatti camminando ai margini di un terreno che costeggia proprio il fiume Nevola, vicino a via Santissima Trinità.

