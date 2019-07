Marchio lascia lo Zenit e ringrazia: le sue parole

È durata poco l’avventura di Marchisio allo Zenit, è finita nel peggiore dei modi. L’ex centrocampista della Juventus ha lasciato Torino la scorsa estate per iniziare la sua avventura in Russia. Se n’è andato tra le lacrime di tifosi bianconeri, che dopo Del Piero hanno visto salutare un’altra bandiera.

Il ‘principino’, come viene chiamato di tifosi della Juve, ha iniziato con entusiasmo la sua nuova avventura allo Zenit, un brutto infortunio ha complicato oltremodo la sua stagione. Rottura dei legamenti crociati del ginocchio. Questa la diagnosi che ha messo in ginocchio il centrocampista, che proprio in queste ore ha annunciato il suo addio allo Zenit.

Marchisio, l’addio allo Zenit

Nonostante la fine prematura dell’avventura in Russia, Marchisio ha voluto ringraziare i tifosi dello Zenit che lo hanno sostenuto fin da subito nella sua nuova esperienza. Attraverso un messaggio postato su Instagram, Marchisio ha salutato lo Zenit senza annunciare però i piani per il futuro.

“Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita – ha scritto il centrocampista su Instagram – Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre”, ha concluso Marchisio che ha postato lo stesso messaggio anche in cirillico.