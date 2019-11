Marco Carta, chi è il cantante: età, carriera, brani, fidanzato, furto Rinascente, udienza, vita privata, Barbara D’Urso

Chi non conosce Marco Carta? Il noto cantante, famoso per i suoi trascorsi da ‘talent’ e per i suoi brani piuttosto noti, è tuttavia finito, suo malgrado, al centro di una controversa vicenda legale relativa al presunto furto della Rinascente. E, oggi, in prima serata, ne parlerà nello studio di Barbara D’Urso in prima serata nel corso della trasmissione Live Non è la D’Urso in onda su Canale 5.

Come detto, come noto, Marco Carta é al centro di alcune storie di cronaca a causa del furto della Rinascente di Milano e per questo motivo é ospite di varie trasmissioni tv.

Marco Carta però è tanto altro e non solo legato alle vicissitudini della vita privata: infatti la sua voce e la sua musica sono un vero biglietto da visita. Scopriamo nel dettaglio chi è l’ospite di Barbara D’Urso di oggi, Marco Carta.

Marco Carta, chi è il cantante ospite oggi a Live non è la D’Urso: anni, fidanzato, furto e vita privata

Marco Carta è nato a Cagliari nel 1985. Il suo esordio in carriera nel mondo della musica nel 2007 quando entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il 16 Aprile 2008 vince il programma condotto dalla De Filippi e si conquista così un contratto discografico con la Warner Music Italy. Il 13 Giugno 2008 esce il suo primo album Ti rincontrerò e inizia il suo tour promozionale.

La carriera continua a gonfie vele. Nel 2009 arriva la vittoria al Festival di Sanremo con il brano La forza mia. Inizia così la sua vera escalation, tanto che Marco pubblica album dopo album: Il cuore muove e Necessità lunatica, ottiene dischi di platino, vince i Wind Music Awards.

Come se non bastasse arriva l’esordio anche nell’editoria con il libro Ho una storia da raccontare. Il 2016 sbarca nel mondo della televisione partecipando al reality di Canale 5 L’Isola dei famosi.

A distanza di pochi mesi esce anche il suo nuovo album dal titolo Come il mondo. Continua la sua avventura in televisione partecipando e vincendo il programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale show.

Per quanto riguarda la sua vita privata, alcuni mesi fa ha raccontato a Domenica Live di essere innamorato di un uomo. Tuttavia non ha svelato l’identità del compagno. L’unico indizio che Carta ha rivelato è che il fidanzato è un suo coetaneo.

Stando a quanto ha raccontato lo stesso Marco Carta, si tratta di una persona tranquilla che riesce a trasmettergli serenità. Marco Carta infatti ha postato l’immagine di un bacio.

Certamente la sua storia privata ha avuto un exploit negativo con l’arresto per aver rubato 6 magliette all’interno della Rinascente, per un valore totale di 1200, mentre era in compagnia di una donna. Processato per direttissima l’arresto non è stato confermato. Lui si professa innocente. Stasera ne parlerà dalla D’Urso, ancora una volta.