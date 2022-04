(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti aziendali, il contratto di Marco Damilano per la striscia informativa di Rai3 prevede un compenso di 1000 euro lordi a puntata per circa 200 puntate nell’arco di 10 mesi. Il tetto dei 240mila euro, dunque, è rispettato, sebbene a dir la verità, non sarebbe necessario considerato che, norme alla mano, è obbligatorio solo per i dirigenti dell’Azienda.