Marco Mazzocchi: chi è il giornalista italiano e conduttore Rai

Marco Mazzocchi è un giornalista italiano, storico volto dello sport in Rai ma anche personaggio televisivo a tutto tondo, molto apprezzato per il suo carisma e la sua simpatia.

Marco Mazzocchi: chi è, età, Instagram, tatuaggi, moglie, figli, anni e curiosità sul giornalista sportivo Rai

Nato a Roma il 13 aprile del 1966, Marco Mazzocchi inizia prestissimo a lavorare come giornalista, entrando in Rai nel 1988 come collaboratore. Dopo cinque anni viene assunto a tutti gli effetti e inizia a lavorare presso la redazione sportiva, occupandosi di calcio e di olimpiadi.

Mazzocchi ha condotto diversi programmi sportivi, come Aspettando Wild West, Mondiale Rai Sprint, Mattina Sport, Zona 11 pm, fino ad approdare alla storica trasmissione Novantesimo minuto. Dal 2016 diventa vicedirettore di Rai Sport, mentre nel 2020 è concorrente con Max Giusti del reality Pechino Express.

La moglie di Marco Mazzocchi si chiama Monica, che come lui ama molto i viaggi e a quanto risulta i due non hanno figli, ma si coccolano i nipoti Livia e Sofia, figlie di suo fratello. Come curiosità, ha tutti e due i piedi tatuati e ha un’invidiabile collezione di maglie di calciatori.