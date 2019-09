Marco Roscio: chi è il prossimo sposo di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto e il suo amato manager Marco Roscio convolano a nozze. Tutto è pronto ormai in una villa di Torino per il matrimonio, che prevede solo la partecipazione degli affetti più stretti.

Marco Roscio, torinese come Cristina, è il direttore generale di una grande cartiera (Giacosa Spa), e in comune la coppia ha anche la fede per la Juventus.

Marco Roscio: chi è, età, foto. Il manager sposa Cristina Chiabotto: addio al nubilato a Tel Aviv

Nel frattempo Cristina Chiabotto va a Tel Aviv per l’addio al nubilato insieme alle sue amiche più care. A quanto pare queste ultime, insieme alla sorella Serena, l’hanno letteralmente rapita durante la notte per portarla in aeroporto verso questa destinazione, sconosciuta da Cristina Chiabotto.

Al matrimonio non dovrebbero essere presenti vip, fatta eccezione per la famiglia Agnelli al completo. Forse per il passato di Marco Roscio nelle giovanili della Juventus, anche se da adulto il manager ha sviluppato una forte passione anche per il golf.