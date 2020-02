Marco Sentieri: chi è, età, Instagram e vita privata del cantante tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020

Mettendosi in mostra tra i meandri di una Kermesse come Sanremo, non si può non trovare la forza di un exploit sul quale possibilmente costruire un futuro roseo. E’ quello che si augura Marco Sentieri, una delle nuove proposte del Sanremo 2020.

Marco Sentieri è una delle delle principali belle novutà musicali delle nuova generazione del BelPaese. Deve la fama, ovvio, alla presenza a Sanremo nella 70° festival della canzone italiana di Amadeus.

Ma chi è Marco Sentieri,? Cosa sappiamo di lui, della carriera e vita privata? Ecco cosa è venuto fuori e cosa è possibile raccontare sul suo conto.

Marco Sentieri: chi è, anni, esordi, carriera e vita privata del cantante tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020

Marco Sentieri,è tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020: la carriera, la vita privata e le curiosità del cantautore napoletano protagonista a Sanremo Giovani è tutta basata sull’amore per la musica.

E’ proprio a Sanremo Giovani che viene fuori la sua carriera. Tra le otto Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 2020, Marco Sentieri emerge come artista italiano dalla spiccata e proverbiale natura napoletana, con influenze musicali che non possono non tenere conto della sua origine partenopea.

Prima di Sanremo, Marco Sentieri era già famoso in Romania: poi la presenza a sanremo con il brano Billy Blu. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è Marco Sentieri?

Marco Sentieri è nato a Napoli l’11 giugno 1985 sotto il segno dei Gemelli. Appena 16enne si sposta a Roma per continuare a cavalcare il sogno di divenire musicista.

Nella capitale dà vita a Il Quarto Senso, un quartetto in grado di arrivare ai primi posti di Sanremo Rock Giovani. Due anni più tardi parte la carriera solista e giungono i primi successi in festival internazionali in Romania.

Partecipa anche a un’edizione di X Factor, arrivando ai Bootcamp. Collabora con i Pilla, Nicola e Alessandro. Nel 2017 i tre pubblicano il video del brano La nuova generazione.

Ma la vera sliding door è nel 2019. Marco vince Sanremo Giovani e passa tra le Nuove Proposte per Sanremo 2020. In passato, comunque, ha calcato diversi palchi: ha aperto concerti di Clementino, Rocco Hunt, Gemelli DiVersi, Moreno e altri.

In Romania Marco è una star e partecipa a tante serate televisive. Attualmente ha due figli, una bambina e un neonato. Su Instagram Marco Sentieri ha un account che conta più di 2mila follower.