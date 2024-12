Mareggiata sul litorale, barca a vela in avaria: salvate cinque persone

FIUMICINO – Barca in avaria al largo di Focene, sul litorale di Fiumicino, tratte in salvo le 5 persone che erano a bordo. Nella tarda serata di ieri è giunta al numero 1530 della Guardia Costiera la richiesta di aiuto da parte delle persone a bordo dell’imbarcazione che in balia del forte vento non riusciva a rientrare. La motovedetta CP 831 della Guardia Costiera di Fiumicino, con non poca difficoltà dato il mare molto mosso, è riuscita a raggiungere l’imbarcazione e in soccorso è arrivato anche un rimorchiatore. Per mezzo di zattere accostate alla barca, la guardia costiera è riuscita a far salire a bordo della motovedetta tutti i passeggeri dell’imbarcazione in difficoltà, portandoli a terra sani e salvi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA