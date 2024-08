Maria Branyas, morta la donna più anziana del mondo

È morta Maria Branyas, considerata la donna più anziana del mondo. A darne norizia i familiari in un messaggio su X: “Maria è morta come voleva: mentre dormiva, tranquilla e senza dolore”.

Aveva 117 anni ed è morta a Olot, a Gerona, una città della Spagna. Nel messaggio sul suo profilo si legge anche: “Un giorno non lo so, ma è molto vicino, questo lungo viaggio finirà. La morte mi troverà sfinita per aver vissuto così a lungo, ma voglio che mi trovi sorridente, libera e soddisfatta”. E poi i familiari aggiungono: “La ricorderemo sempre per i suoi consigli e la sua gentilezza.”

Era del 1907, precisamente del 4 marzo, ed era nata a San Francisco. Aveva superato tutti i record di longevità, record che ora passerà a Tomka Itooka, nata nel 1908.

Aggiornamento ore 14.00

Da anni ormai viveva ad Olot, nella residenza di Santa Maria di Tura. Aveva sconfitto il covid all’etò di 113 anni, entrando al centro di tantissimi studi.

Aggiornamento ore 15.20

Poco prima di morire ha scritto sui social un qualcosa di profondo e toccante, ma nello stesso tempo anche cosciente della sua condizione. “E quando la mia voce tacerà con la morte, il mio cuore continuerà a parlarti d’amore” riprendendo una citazione di Tagore, poeta, drammaturgo, musicista e filosofo indiano.

Aggiornamento ore 17.00

Nel messaggio si legge anche “Mi sento debole Il momento sta arrivando. Non piangere, non mi piacciono le lacrime. E soprattutto non soffrire per me. Tu mi conosci, ovunque andrò sarò felice, perché in qualche modo ti porterò sempre con me.”