Maria Consiglio, chi è la concorrente di The Real Housewives di Napoli: età, curiosità, VIDEO

Sta per partire il pittoresco (e piuttosto atteso) programma tv The Real Housewives di Napoli: il reality, o sarebbe forse meglio definirlo Docu-reality, si concentra da questa sera, venerdì 24 gennaio 2020 su Real Time sul racconto di sei donne della Napoli ‘bene’, se così la si può definire, in riferimento al loro stile di vita, le loro abitudini, gli ambienti che frequentano e le scelte che hanno fatto nel loro cammino.

The Real Housewives di Napoli, dopo l’antipasto pay su DPlay Plus da oggi, alle 22.20 in chiaro sul canale 31 racconta pertanto tutto quel che celano sei donne che, in quel di Napoli, conducono una vita sopra le righe.

Una concorrente su tutte, in queste ore, forse per esuberanza o forse per aspetto, sta facendo incetta di click sulla rete. Chi è? Il suo nome è Maria Consiglio. Ma chi è Maria Consiglio?

Maria Consiglio, chi è la concorrente di The Real Housewives di Napoli: età, Instagram, video di presentazione

Ecco le concorrenti del nuovo reality di Real Time. Si tratta di Daniela Sabella, Maria Consiglio, Noemi Letizia, Raffaella Siervo e Simonetta De Luca e Stella Giannicola.

E proprio Maria Consiglio è, tra le concorrenti di The Real Housewives di Napoli, forse la più cercata sul web. Ma chi è Maria Consiglio? Da dove viene, e che vita ha condotto finora?

Tra le protagoniste del programma The Real Housewives di Napoli, in onda da oggi il venerdì alle 22.20 su Real Time, è una delle dei donne che si presentano nello show come casalinghe della Napoli ‘in’. Ovvero quelli che vengono raccontati come i migliori quartieri di Napoli.

Esuberante, attraente, definita da molti fashion, la donna sembra amare bazzicare luoghi di lusso, feste, perdersi in paesaggi chic, e perché no, andare ad eventi esclusivi. Maria Consiglio vanta “sangue blu” di famiglia, vive in un ambienta aristocratico e, conferma, ama vivere tra club privati e feste riservate.

Maria è laureata con master, ed è funzionario dei beni culturali per il Ministero, ma è nota anche come conduttrice radiofonica e una scrittrice. Difatti ha pubblicato il suo primo libro, un romanzo erotico, anche se la sua più grande passione è quella per la sua cagnolina Chanty.