Mariah Carey in doppio lutto: morta la madre e la sorella lo stesso giorno

Mariah Carey sta vivendo un momento di profondo dolore per la perdita di due membri della sua famiglia. La cantante, vincitrice di numerosi Grammy, ha annunciato che sua madre Patricia e sua sorella Alison sono decedute nello stesso giorno durante il fine settimana. “Il mio cuore è spezzato per aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica sequenza di eventi, anche mia sorella ha perso la vita nello stesso giorno”, ha dichiarato l’artista di 55 anni in un’intervista esclusiva a ‘People’. Carey ha espresso gratitudine per aver avuto la possibilità di trascorrere l’ultima settimana con sua madre prima della sua morte e ha ringraziato tutti per il sostegno e la comprensione in questo momento difficile, chiedendo anche di rispettare la sua privacy.

La notizia della morte di Patricia e Alison Carey ha scioccato i fan di Mariah e il mondo dello spettacolo. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardo le cause dei decessi di entrambe le donne. Patricia Carey, madre di Mariah, era una cantante d’opera con un passato da insegnante di canto e aveva studiato alla prestigiosa Juilliard School. Dopo il matrimonio con Alfred Roy Carey, Patricia si dedicò alla famiglia, crescendo tre figli: Alison, Mariah e Morgan. Tuttavia, il matrimonio non durò e i due si separarono quando Mariah aveva solo 3 anni. Il rapporto tra Mariah e sua madre Patricia ha vissuto alti e bassi nel corso degli anni, segnato da momenti di distanza ma anche da riconciliazioni e vicinanza.

La relazione di Mariah Carey con sua madre Patricia non è stata priva di difficoltà. Nonostante l’eredità del talento vocale e la passione per la musica che le univa, il loro rapporto è stato caratterizzato da incomprensioni e tensioni. La cantante ha spesso parlato del suo complicato legame con la madre, indicando che le differenze di personalità e le aspettative reciproche hanno creato attriti. Tuttavia, nelle interviste più recenti, Mariah aveva espresso il desiderio di riavvicinarsi a Patricia e di costruire una nuova base di affetto e comprensione reciproca. Anche la relazione con la sorella Alison non è stata facile. Alison ha avuto una vita turbolenta, segnata da problemi personali e di salute, e il rapporto con Mariah è stato anch’esso complesso e distante per molti anni.

Patricia Carey ha lasciato un segno profondo non solo nella vita dei suoi figli, ma anche nel mondo della musica. Come cantante d’opera, ha trasmesso a Mariah non solo il talento, ma anche la passione per la musica e la disciplina necessaria per eccellere in questo campo. Patricia è stata anche un’insegnante di canto che ha influenzato molte giovani voci, contribuendo a plasmare il futuro di molti cantanti. Nonostante le difficoltà familiari, l’eredità musicale di Patricia è evidente nella carriera di Mariah Carey, che è diventata una delle voci più iconiche della sua generazione. La morte di Patricia e Alison rappresenta una perdita enorme per la famiglia Carey, e Mariah ha espresso la sua profonda tristezza e la necessità di privacy per elaborare il lutto.

