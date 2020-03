Marianna Trono Classico: età, Instagram e vita privata della corteggiatrice di Uomini e Donne

Passano le settimane e il Trono Classico di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e colpi di scena. C’è anche una costante però: la conoscenza tra Carlo Pietropoli e Marianna Vertola. Tra i due la frequentazione dura ormai da diverso tempo e le cose potrebbero diventare serie come lasciano intendere anche alcune parole ed esterne.

Il percorso di Carlo sul trono di uomini e Donne è ancora lungo, ma già si sono0 delineate le prime preferenze, tra cui rientra a pieno titolo anche Marianna, che dall’inizio è una delle corteggiatrici che il tronista ha portato fuori più frequentemente. Scopriamo quindi meglio chi è Marianna Vertola: dall’età al suo passato in televisione.

Marianna, da Temptation Island

Marianna Vertola è nata a Napoli nel 1997, ha quindi 23 anni ed è alta 172 centimetri. Nonostante la giovane età il suo volto è già noto in televisione per diverse partecipazioni. Ha preso parte, infatti, al programma Veline, che le avrebbe permesso di entrare a far parte del cast di Striscia La Notizia. Marianna inoltre ha ricoperto il ruolo di tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island, condotta da Fillippo Bisciglia.

E non è finita qui: Marianna è infatti la conduttrice di un programma sportivo di una tv locale che l’ha avvicinata al mondo della televisione. Ama il calcio, ovviamente tifa Napoli, e gli animali. Il suo profilo Instagram conta più di 150mila followers. Per capire se la sua frequentazione con Carlo si trasformerà in qualcosa di più importante non resta altro che seguire le prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne.