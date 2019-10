Marianne Mirage chi è: età, carriera, vita privata e social della cantautrice di Le canzoni fanno male, The Place e L’amore è finito

View this post on Instagram

Siete entrati nella mia vita da quando ho deciso di scrivere canzoni. Ho sempre messo me stessa in ogni parola e non ho mai avuto paura di raccontare chi sono. Queste 10 canzoni sono vostre ora! Preparate i fazzoletti perché non tutte le canzoni sono a prova Tsunami. Grazie @lucamattioni mio produttore e compagnio di viaggio, gli autori di questo disco che con me hanno trovato le parole più crude @franciosa73 @mariocianchi @andreabonomo1 @davideshorty @kaufman_la_band e Pippo Kabbala tutto il Groove dei musicisti e tecnici del suono @l_vittori @pacmorel @andreat0rresani @corradindiego @federico.slaviero #giovanniversari La fotografia è stata scattata da @emi_paglionico edit @nuguze X @sugarmusicofficial My dream team @filippogiorgiii @magicbeanbooking @arielluci #viteprivate 💔