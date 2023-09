Un segno di profonda gratitudine per l’impegno straordinario e volontario a favore della comunità italiana. Il prestigioso Premio del Buonsenso è stato assegnato a Mariano Amici come testimonianza della dedizione e dell’integrità dimostrate nei confronti del bene comune negli ultimi anni.

Il riconoscimento, istituito da The Common Sense RadioTV, la Radiotv del Buonsenso dedicata agli italiani residenti in Florida, Stati Uniti, è stato consegnato a Mariano Amici durante una cerimonia a Roma, con grande onore e orgoglio da parte del direttore Fabrizio Ciancio.

Ciancio ha elogiato con enfasi il dottor Amici, sottolineando quanto quest’ultimo sia divenuto un vero esempio di altruismo nella sua azione. “Ogni gesto compiuto negli ultimi due anni è stato mosso unicamente dalla volontà di aiutare gli altri,” ha dichiarato Ciancio, sottolineando quanto Mariano Amici sia diventato un modello di integrità al servizio della comunità.

Nel suo discorso di ringraziamento, Mariano Amici ha condiviso il suo profondo impegno per il futuro del Paese attraverso il Codice di Valori di “Amici per l’Italia.” Questo codice rappresenta un insieme di principi fondamentali che affrontano le sfide più difficili del nostro Paese.

“Questo impegno deve incarnare i principi fondamentali che riguardano i maggiori problemi dell’Italia, sintetizzati in un codice etico. Da tre anni ormai, mi sono battuto contro certi provvedimenti e leggi autoritarie che minacciano la libertà dei cittadini e che cercano di opprimere gli altri per proprio vantaggio,” ha spiegato Amici.

Mariano Amici ha evidenziato l’importanza di unire le forze al di là delle differenze ideologiche per promuovere questi valori condivisi. “Sebbene ci siano molti individui in Italia che combattono per le stesse cause, spesso manca l’unità,” ha osservato Amici. “Ecco perché ho proposto questo codice di valori, che deve unirci indipendentemente da simboli e ideologie. Le direttive e i valori enunciati nel manifesto devono essere condivisi, abbracciati e promossi.”

Amici si è mostrato felice per essere riuscito a diffondere il suo messaggio anche oltreoceano. “Ciancio, dalla Florida, ha visto in Italia coloro che si battono contro un’offensiva unilaterale a vantaggio di strutture private e sovranazionali. Governi fantoccio sembrano favorire e delegare ogni aspetto della sovranità a tali entità in ogni modo possibile,” ha rivelato Amici.

Le motivazioni del premio sono state eloquenti. Fabrizio Ciancio, testimone dell’operato di Mariano Amici dalla Florida, ha riconosciuto il suo impegno altruistico e senza scopo di lucro a favore del benessere dei cittadini italiani.

“Ricevi questo premio in virtù del tuo contributo gratuito, con dedizione e iniziativa, alla sopravvivenza di migliaia di persone in tutta Italia,” ha dichiarato Ciancio, leggendo le motivazioni del premio. “Nel momento del bisogno, tu c’eri. Con il tuo esempio positivo hai contribuito a ristabilire verità e integrità.”

Fabrizio Ciancio ha concluso il suo discorso sottolineando che “i tempi devono migliorare, e tu hai svolto il tuo ruolo in questo processo. Grazie per le tue azioni di aiuto volontario. Noi tutti ti sosterremo e daremo continuità al tuo lavoro.”